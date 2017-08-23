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1.1 milyon TL'ye yapıldı bir buçuk ay sonra yıkıldı

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1.1 milyon TL'ye yapıldı bir buçuk ay sonra yıkıldı
Samsun’da bir ay önce düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) için 1.1 milyon TL maliyetle yapılan İlkadım Atletizm Sahası’nın ısınma pisti, 1.5 ay sonra yıkıldı.

Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; Samsun’da gerçekleşen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları için 1.1 milyon TL maliyetle yeni inşaa edilen atletizm pisti ısınma sahasının ömrü çok kısa oldu. Yaklaşık 1.5 ay önce biten pist, ‘arkeoloji müzesi’ yapılmak üzere dün apar topar yıkıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oyunların bitiminden sadece dört gün sonra, 3 Ağustos 2017’de Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, geçici olarak oyunlara tahsis edilen alanda Arkeoloji Müzesi projesinin yapım çalışmalarına başlanacağı için atletizm ısınma pistinin kaldırılarak, arazinin boş bir şekilde teslim edilmesi istendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla durum, Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletildi. Ancak iki haftadır süren atletizm pistinin kurtarılması çabası ne yazık ki sonuç vermedi. Hiçbir kurumun haberi olmadan dün piste gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri, henüz 1.5 ay önce yapılan ve sadece İşitme Engelliler Olimpiyatları için kullanılan pisti enkaza dönüştürdü.

RESMİ YARIŞ YAPILAMAZ

Isınma sahasının yıkılmasıyla, Samsun’daki oyunlar için iki yılda tribününden pistine kadar yenilenen İlkadım Atletizm Sahası, hiçbir ulusal ve uluslararası resmi yarışta kullanılamayacak hale geldi. Buraya yapılan milyonlarca liralık yatırım da boşa gitmiş oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, oyunlar sırasında yaptığı açıklamalarda, tesislerin korunacağını ve atıl durumda kalmayacağını ifade etmişti. Yılmaz, “Gelecekte bu tip uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere her zaman hazır durumda olacağız. Tesislerin atıl durumda kalmasını önleyeceğiz” diye konuşmuştu

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