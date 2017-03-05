1 haftada 230 göçmen

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 hafta içerisinde icra edilen düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kapsamında 230 göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kapsamında 24 Şubat-03 Mart 2017 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, icra edilen 5 olayda toplam 230 göçmen yakalandı. Düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen faaliyetlerde 1 arama kurtarma gemisi, 46 sahil güvenlik botu, 14 SAGET, 3 DEGAK timi ve 18 bottan oluşan yüzen unsurlar tarafından 2 bin 392 saat 43 dakika seyir yapıldı. 16 helikopter ve 7 uçak sortisi ile toplam 52 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirildi. 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD timi) tarafından ise 443 saat 30 dakika görev icra edildi.

24 Şubat-03 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 5 göç olayının 4’ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 1’i ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde gerçekleşen 4 olayda Dikili, Çeşme ve Ayvacık bölgelerinde 189 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 1 olayda ise Kaş bölgesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 3 göç girişimi ise jandarma birimlerine bildirilerek önlendi. Kaş ve Çeşme bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 83 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı.