1 kuruşun uzunluğunda balık

Türk bilim insanları, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığı' keşfetti

Türk bilim insanları, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığın' keşfini gerçekleştirdi. 1 kuruşun uzunluğuna denk gelen balığın boyu 15 milimetre.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Ergin ve Araştırma Görevlisi Dilruba Seyhan Öztürk, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığın' keşfini gerçekleştirerek gurur yaşattı. Bilimsel adı Pomatoschistus Nanus olan balığın 14-15 milimetre olarak ölçülen boyu, 1 kuruşun uzunluğuna denk geliyor. Kaya balıkları grubuna giren 'nano balığının' doğadaki rolleri, diğer balıkların yem balığı olmak. 'Nano balık', besin zincirinde önemli bir bağı tamamlayarak ekolojik dengede önem arz ediyor.