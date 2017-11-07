Bugünkü YENİÇAĞ »

1 kuruşun uzunluğunda balık

»
1 kuruşun uzunluğunda balık
Türk bilim insanları, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığı' keşfetti

Türk bilim insanları, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığın' keşfini gerçekleştirdi. 1 kuruşun uzunluğuna denk gelen balığın boyu 15 milimetre. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Ergin ve Araştırma Görevlisi Dilruba Seyhan Öztürk, Akdeniz ve Avrupa kıtasının en küçük balığı ve en küçük omurgalı canlısı olan 'nano balığın' keşfini gerçekleştirerek gurur yaşattı. Bilimsel adı Pomatoschistus Nanus olan balığın 14-15 milimetre olarak ölçülen boyu, 1 kuruşun uzunluğuna denk geliyor. Kaya balıkları grubuna giren 'nano balığının' doğadaki rolleri, diğer balıkların yem balığı olmak. 'Nano balık', besin zincirinde önemli bir bağı tamamlayarak ekolojik dengede önem arz ediyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
1 kuruşun uzunluğunda balık1 kuruşun uzunluğunda balıkBüyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk'Büyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk'Uzaylılar nasıl görünüyor?Uzaylılar nasıl görünüyor?NASA çalışanından 'Dünyadışı yaşam' iddiasıNASA çalışanından 'Dünyadışı yaşam' iddiasıHawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okunduHawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okundu111 bin Afrika fili dişleri için katledildi111 bin Afrika fili dişleri için katledildiEngelleri kaldırmaya 'kodlandılar'Engelleri kaldırmaya 'kodlandılar'Mars'ın görünmez manyetik bir kuyruğu olduğu keşfedildiMars'ın görünmez manyetik bir kuyruğu olduğu keşfedildiAy’ın Bir Zamanlar Atmosferi Olduğunu Biliyor Muydunuz?Ay’ın Bir Zamanlar Atmosferi Olduğunu Biliyor Muydunuz?Astronomide Bir İlk : Nötron Yıldızlarının Çarpışması GözlendiAstronomide Bir İlk : Nötron Yıldızlarının Çarpışması Gözlendi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti