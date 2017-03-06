1 milyon Mercedes geri çağrılıyor

Mercedes, son dönemde üretilen 1 milyon aracını yangın riski tespit edilmesi nedeniyle geri çağırıyor.

Alman Otomobil devi, 2015-2017 yılları arasında üretilen A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşarı ısınma yüzünden yangın meydana gelebiliceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyona yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.

BİR SAATTE DEĞİŞECEK

Motor bölümünde bulunan sert plastikten oluşan parçaların aşırı ısınmadan doyalı yanma ihtimali olabileceği, bu sorunu giderebilmek için geri çağrılan araçlara bir saat içinde yeni bir parça takılarak sorunun giderileceği açıklandı.