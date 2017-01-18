10 milyonluk 'Geliyoo' sahte çıktı

'Tamamen yerli ve milli' olarak tanıtılan arama motoru 'Geliyoo'nun Google alt yapılı olduğu iddia edildi. projeye 10 milyon TL harcandığına dikkat çekilirken uzmanlar bu konuyu fiyasko olarak yorumladı.

Geçtiğimiz günlerde, halka 'tamamen yerli ve milli' olarak lanse edilerek hayata geçen Geliyoo projesinin, Google altyapılı olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yerli arama motoru ihtiyacı olduğuna yönelik açıklamalarının ardından iki mühendis tarafından, 10 yıllık bir çalışmanın sonucu GELİYOO’nun test yayınına açıldığı açıklanmıştı.

Öte yandan online olarak test edilmeye başlanan GELİYOO için 10 milyon Türk lirası harcanıldığı belirtilmişti.

Ancak bu kadar paranın nereye harcandığı tartışma konusu oldu...

Çünkü yeni yerli arama motorunun Google kaynağını kullandığı ortaya çıktı. Arama motorunun Google'ı kaynak olarak kullanmasının yanı sıra arama sonuçları için Google'ın sahibi olduğu Youtube altyapısından faydalandığı belirlendi.

Dahası sitenin Internet Explorer'ın logosuna benzeyen logosunun da http://www.global-languageslearning.com/ adlı internet sitesinin logosu olduğu anlaşıldı. Ayrıca internet sitesinde Türkçe karakterlerin kullanılamaması da tepkilere neden oldu.

AYNINI BİR SAATTE YAPTILAR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yayına başladığını duyurduğu ‘yerli’ arama motoru ‘geliyoo.com’u ti’ye alan gelemiyoo.com ve gidiyoo.org kuruldu.

gelemiyoo.com sitesine “Halkı kandırmayın!... Gerçek fikirler değerlensin, emekler boşa gitmesin!” ifadeleri yer alırken, gidiyoo.org sitesinde ise, “Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık. Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?” şeklinde soru yöneltildi.