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10 yaşındaki bir çocuk öldürülmüş halde bulundu

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10 yaşındaki bir çocuk öldürülmüş halde bulundu
İstanbul'un Fatih ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Çocuğu öldüren kişinin öz babası olduğu iddia edildi.

İstanbul Fatih’te, 10 yaşındaki Yiğitcan T.’nin evlerinde babası Nezir T. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Fatih’te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.’nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü.

"ÖLDÜRDÜM ŞİMDİ AL"

Baba Nezir T.’nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.’nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü.

Baba Nezir T.’nin evden çıkarken komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği iddia edildi.

Polis olayın ardından kaçan baba Nezir T.’yi yakalamak için harekete geçti.

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