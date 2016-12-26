Nina Kasırgası’nın vurduğu Filipinler’in doğusu saatte 255 km’yi bulan şiddetli rüzgarlar ve fırtına etkisi altında.

Nock-Ten ismiyle de adlandırılan Nina Kasırgası Filipinler’in doğusunda yer alan Catanduanes Adası’nda etkili oluyor.



Sel ve heyelan felaketlerinin yaşanmasından korkulan bölgede yaşayan 100 bin kişi tahliye edildi. Bölgeden gelen haberlere göre can kaybı bulunmamakta.



Kasırganın yarattığı 2 metreyi bulan dalgalar onlarca limanın kapatılmasına sebep old-olurken, başkent Manila'da yetkililer, şiddetli rüzgarların yerinden edebileceği tehlike yaratabilecek reklam panolarının kaldırılmasını emretti.



Ülkede birçok şehirde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülke nüfusunun çoğunluğunun Katolik olduğu Filipinler’de ailelerin Noel dolayısıyla evlerinde kalıp, tahliyelere katılmamasından endişe duyuluyor. Resmi yetkililer halka televizyon ve internet üzerinden uyarılarda bulunuyor.



2013'te ülkede yaşanan Haiyan Kasırgası 7 bin 350 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.