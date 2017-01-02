100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"

İstanbul'daki Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından, İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinde ilginç bir makale yayımlandı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Daily Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan tarihçi akademisyen Mark Almond, "Türkiye Avrupa'nın yanı başındaki hasta adama mı dönüşüyor? Suriye'deki radikal cihatçıların Taliban benzeri bir tehdit yarattığı bir Pakistan örneğine mi benzemeye başladı?" dedi.

İngilizler, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Osmanlı için de "Hasta adam" benzetmesini kullanıyordu.

Yazısında, "Şiddetin tırmandığı kriz dönemlerinde insanlar sorunları çözebilecek güçlü bir lider arar. Peki ya zaten güçlü bir lider iktidardayken ülke terörizmin yarattığı kaosun içindeyse?" ifadelerini kullanan Almond şöyle devam etti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durum eşsiz derecede vahim. 1980 askeri darbesinden bu yana, hatta belki de Atatürk'ten bu yana en güçlü Cumhurbaşkanı iktidarda. Ancak Erdoğan, iktidarı ve yetkileri elinde toplama konusundaki olağanüstü becerisini, ülkenin sorunlarını çözme konusunda sergileyemiyor. Erdoğan hâlâ bir demokrasi olan Türkiye'de tüm yetkileri tekelinde toplarken, rastgele cinayetler, intihar saldırıları ve ülkenin güneydoğusunda Kürtlere karşı yürütülen mücadele kontrol dışına çıktı."

'ERDOĞAN'IN YÖNETİM TARZI TEHDİTLERİ ARTIRDI'

Cumhurbaşkanı ERrdoğan için "Toplumu tehdit edenleri bertaraf edemeyen bir kontrol hastası." ifadelerini kullanan tarihçi Mark Almond, Erdoğan'ın "kaprisli yönetim tarzı"nın, bu tehditlerin artmasına yol açtığını belirterek şöyle devam etti:

"Suriye'de Esad rejimine karşı savaşmaları için cesaretlendirdiği ve silahlandırdığı radikal cihatçıların bir gün kendi ülkesini de hedef alabileceği riskini göz ardı etti."

'DIŞ POLİTİKADA DÖNÜŞÜM YAŞANDI; YENİ ORTAK RUSYA'

"Erdoğan'ın dış politikası da Rusya ile İran'la düşmanlıktan ortaklığa dönerken, Batı'daki en önemli müttefiki ABD, Türkiye'deki terör saldırılarının arkasında olmakla suçlandı.

"Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisi hızlı büyüme döneminden hızlı düşüşe geçti. Bir ara Müslüman toplum ile piyasa ekonomisini bir arada barındırma mucizesini gerçekleştirmiş gibi duruyordu. Ancak Suriye ile Irak'taki savaşların etkisi ve terör saldırıları turistleri ülkeden kaçırdı, Türkiye ekonomisini de derin bir resesyona hazırladı.

"Türkiye'de eskiden güçlü askeri liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için -genellikle kanlı yollara başvurarak- devreye girerlerdi.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN YANI BAŞINDAKİ HASTA ADAMA MI DÖNÜŞÜYOR

Türkiye'nin "hasta adam"a dönüştüğünü öne süren tarihçi, yazısını şöyle bitirdi:

"Türkiye Avrupa'nın yanı başındaki hasta adama mı dönüşüyor? Suriye'deki radikal cihatçıların Taliban benzeri bir tehdit yarattığı bir Pakistan örneğine mi benzemeye başladı?

Maalesef on yıllarca bölgede model ülke olarak gösterilen Türkiye, önünü Pakistan'ın açtığı yoldan yokuş aşağı ilerliyor.

Belki iktidar partisi içerisinde Erdoğan'ın gücü tekeline almasından rahatsız olanlar vardır.

Ancak Erdoğan'a karşı çıkacak cesaretleri ya da yeterli sayıları olduğundan şüpheliyim.

Türkiye'nin acıları dinmeyecek gibi duruyor. Ancak ülkenin hassas jeopolitik konumu düşünüldüğünde Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının Batı için de istikrarsızlık anlamına geleceği unutulmamalı."

Mark Almond, Oxford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Modern Tarih alanında ders veriyor. Bu yıl içerisinde 'Laik Türkiye'nin kısa tarihi' adlı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaynak: OdaTV