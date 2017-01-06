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105 yaşındaki bisikletçiden dünya rekoru

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105 yaşındaki bisikletçiden dünya rekoru
Fransız Robert Marchand, 105 yaşında bisikletle bir saatte en uzun mesafe kat eden kişi oldu.

Üç yıl önce 26,927 kilometrelik derecesiyle 100 yaş üstü kategorisinde rekor kıran Marchand, Fransa’nın Saint-Quentin-en-Yvelines kasabasındaki bisiklet pistinde yeni bir deneme gerçekleştirdi.
Marchand, kendisine ait rekoru geliştiremedi ancak 22,547 kilometreyle “105 yaş üstü kategorisinde bir saatte en uzun mesafe kat eden bisikletçi” olmayı başardı. 

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