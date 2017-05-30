11 çocuğa mezar olmuştu: Yıkılmış

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişiye mezar olan öğrenci yurdunun yıkıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Ailelerin avukatlığını üstlenen Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Can Atalay, bir binanın ancak belediyenin izniyle yıkılabileceğini ifade etti.

Yargılama aşamasında binada bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan ve şimdi bu imkanın ortadan kalktığını savunan Atalay, şunları söyledi:

"Yangının gerçekleştiği andan itibaren cemaat her türlü imkan ve fırsatı kullanarak çocuklara ve ailelere baskı kurmaya ve delil karartmaya çalıştı. Savcılık kapısında çocuklara ve ailelere baskı kuruldu. Geçen 15 gün boyunca yurdun bağlı olduğu cemaat köy köy dolaşıp para teklif edip göz korkutmaya çalışarak ailelerin şikayetten vazgeçmesini sağlamaya çalıştılar. Simdi eşi görülmemiş bir adıma da imza attılar. İlk duruşması yapılmadan ve dosya kapsamında bir karar verilmeden yurt binası yıkıldı."