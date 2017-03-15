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11 yıllık ilçe başkanını görevden aldılar

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11 yıllık ilçe başkanını görevden aldılar
MHP Haymana İlçe teşkilatı Genel Merkez'in kararı ile görevden alındı. Haymana İlçe Teşkilatı Başkanı Selahattin Sezer, kararı "Yaklaşık 11 yıldır başkanlığını yaptığım Haymana İlçe Teşkilatı genel merkez kararı ile görevden alınmıştır" diyerek duyurdu.

MHP Ankara Haymana İlçe Teşiklatı, Genel Merkez'in kararı ile görevden alındı. Teşkilat Başkanı Selahattin Sezer görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:

"Yaklaşık 11 yıldır başkanlığını yaptığım Milliyetçi Hareket Partisi Haymana İlçe Teşkilatı 15.03.2017 tarihinde genel merkez kararı ile görevden alınmıştır. Mensubu olduğum bu kutlu davadan benimle çalışan yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve bize destek veren tüm Haymana halkına sonsuz teşekkür eder. Yeni görev alacak arkadaşlara başarılar dilerim."

SELAHATTIN SEZER

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