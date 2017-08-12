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12 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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BİR DE BUNLAR VAR
12 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Katar ile ortak deniz tatbikatı sona erdi
Neymar tarihi imzayı attı
3 yaşındaki kıza tecavüz eden adam infaz edildi
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