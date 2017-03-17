Bugünkü YENİÇAĞ »

12 aylık dolar tahmini!

»
12 aylık dolar tahmini!
ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün (perşembe) para politikasına ilişkin kararlarını açıklamasının ardından yayınladığı raporda, dolarda 12 aylık 4 TL tahmininin aşağı yöneldiği belirtti.

Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek yüzde 8'de sabit bırakmış ve  Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11.75'e yükseltmişti.

Goldman Sachs'ın TCMB kararının ardından yayınladığı raporda sıkılaştırmanın piyasa beklentilerini karşıladığı fakat kurumun beklentilerinin altında kaldığı ifade edildi.

Bankanın beklentileri, Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) faizinde 100 baz puanlık artırıma gideceği yönündeydi.

Goldman'ın söz konusu raporunda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kararın ardından Türk Lirası'nda görülen yükselişin şaşırtıcı olduğu belirtildi.

Raporda, TL'ye ilişkin risklerin ve Dolar/TL 'de 4 seviyesinde bulunan 12 aylık tahminin aşağı yöneldiği belirtildi.

Goldman, enflasyonun yıl ortasında yüzde 12'nin üzerine çıkacağı yönündeki kurum tahmini ve küresel şartlardaki sıkılaşmanın artacağı görüşü değerlendirildiğinde, TCMB üzerindeki faiz artırımına yönelik piyasa baskısının sürmesi yönündeki beklentisinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
12 aylık dolar tahmini!12 aylık dolar tahmini!Merkez Bankası'ndan faiz kararıMerkez Bankası'ndan faiz kararıDolar ve euro'da son durumDolar ve euro'da son durumFed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıBeş kişiden birimiz işsiz kaldıkBeş kişiden birimiz işsiz kaldık'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!İşsizlik yüzde 12.7'ye çıktı!İşsizlik yüzde 12.7'ye çıktı!Dolar kritik güne nasıl başladı?Dolar kritik güne nasıl başladı?Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltıAdana'da terör operasyonu: 38 gözaltıÖzel sektörün dış borcu 14,9 milyar dolarÖzel sektörün dış borcu 14,9 milyar dolar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti