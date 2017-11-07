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12 ilde askere FETÖ operasyonu

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12 ilde askere FETÖ operasyonu
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında Amasya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başta Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı olmak üzere 12 ilde 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubayın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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