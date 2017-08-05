12 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 12 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

ANKARA

Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KONYA

Bugün Konya’nın güney ve batı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇANKIRI

Bugün Çankırı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KASTAMONU

Bugün Kastamonu’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KARABÜK

Bugün Karabük’te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA

Bugün Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIRIKKALE

Bugün Kırıkkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KÜTAHYA

Bugün Kütahya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) il genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ESKİŞEHİR

Bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFYONKARAHİSAR

Bugün Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURDUR

Bugün Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ISPARTA

Bugün Isparta çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.