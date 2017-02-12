Bugünkü YENİÇAĞ »

12 saattir ikna olmadı!

»
12 saattir ikna olmadı!
Osman B.'nin dün geceden bu yana, gasp ettiği takside silahla rehin aldığı resmi nikahsız eşi ile 4 çocuğunu serbest bırakılması için polis ikna çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye eşini ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp eşi ve 4 çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

polis2-001.jpg

‘Cinayet' suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.’yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce şüpheliyi ikna etmek için zırhlı araçtan anons yaparak, ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B., eşi ve çocuklarının bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar 12 saati buldu. Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.’ye takside üşüyen eşi ve 4 çocuğunun bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı. 


polis1-001.jpg

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Çanakkale'deki deprem İstanbul'u salladıÇanakkale'deki deprem İstanbul'u salladıTürk Kültürünü Araştırma EnstitüsüTürk Kültürünü Araştırma EnstitüsüCHP'li Özel: Bu defa korkanlar kaybedecekCHP'li Özel: Bu defa korkanlar kaybedecekAkşener'in başlattığı yeni akıma ilgi büyük!Akşener'in başlattığı yeni akıma ilgi büyük!El Bab'da 1 askerimiz şehit olduEl Bab'da 1 askerimiz şehit olduAbdülhamit'in kışlası imara açılıyor!Abdülhamit'in kışlası imara açılıyor!12 saattir ikna olmadı!12 saattir ikna olmadı!"TSK komuta kademesi ve MİT Müsteşarı yargılanmalı""TSK komuta kademesi ve MİT Müsteşarı yargılanmalı"Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek?Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek?Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş!Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti