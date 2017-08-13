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125 bin kişi 33,3 milyon lirasını sigortada unuttu

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125 bin kişi 33,3 milyon lirasını sigortada unuttu
Bankadaki hesabını unutarak buradaki parasını almayan vatandaşlar, sigorta şirketlerindeki birikimlerini de hatırlamadı.

Yapılan duyuru ve haberlere rağmen bu yıl sadece 27 binden fazla sigortalı hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını tahsil ederken, yaklaşık 125 bin kişi yine parasını unuttu.

Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.

Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.

33 MİLYON 285 BİN 632 LİRA GÜVENCE HESABINA ÖDENDİ

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, yaptığı açıklamada, "Bu sene 152 bin 919 kişi sigortadaki parasını unuttu. 1 Şubat 2017-15 Haziran 2017 bekleme döneminde 27 bin 984 kişi parasını almak için başvuruda bulunmuş. Bu kişilere 13 milyon 547 bin 807,57 lira ödeme yapılmış." dedi.

Küçük, "30 Haziran 2017 itibariyle parasını unutan 124 bin 935 sigortalı için 33 milyon 285 bin 632 lira, sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına ödendi." ifadelerini kullandı.

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