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13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildi

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13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Doğançay Müzesi'nin birlikte düzenlediği "13. Doğançay Müzesi İstanbul Orta Okullar Resim Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde bu yıl birinciliğe Atatürk İmam Hatip Ortaokulundan Şevval Dilara Kalafat değer görülürken, Özel Enka Okullarından Yaz Kocacıklıoğlu ikinci, Özel Üsküdar Sev Ortaokulundan Ayşe Zeynep Özer üçüncü oldu. Sergilenmeye layık görülen 50 eser ise 9 Haziran tarihine kadar İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun fuaye alanında gezilebilecek.

 

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