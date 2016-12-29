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13. madde komisyondan geçti

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13. madde komisyondan geçti
Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti. 19 maddeye düşürülen teklifte şu ana kadar kabul edilen madde sayısı 12 oldu.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ediyor. 

Bugünkü görüşmeler, teklifin "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi" başlıklı 12. maddesi üzerinden başladı.

Teklifin 12. maddesi üzerinde verilen "görüşmenin yeterliliği" önergesinin kabulünün ardından madde üzerinde önerge verildi. 

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından madde önergeyle değiştirilerek kabul edildi.

13 MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi. 13. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı'na seferberlik, ayaklanma, savaş gibi hallerde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir ve olağanüstü hali kaldırılabilir. 

BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK ŞARTI

Maddeye göre, TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMLER BİRLİKTE YAPILACAK

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclis'in ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclis'in ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. 

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak. Teklifin görüşmeleri sürüyor.

11 MADDE KABUL EDİLDİ

Böylece komisyondaki görüşmelerin 9. gününde kabul edilen teklif sayısı 11'e yükseldi.

Değişiklik teklifindeki, yedek milletvekilliği ve cumhurbaşkanının doğuştan Türkvatandaşı olma şartı ise kaldırılmıştı.

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