13 Milyonluk dava açtı!

FETÖ kumpası nedeniyle 2 yıl cezaevinde kalan iş adamı Bilgin Özkaynak, mahkemeye başvurarak 10 milyon lira manevi, 3 milyon 250 bin lira maddi tazminat talebinde bulundu.

İzmir’de ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen, 49’u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında 2 yıl 2 ay cezaevinde kalan davanın 1 numaralı sanığı iş adamı Bilgin Özkaynak, toplam 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı.

DHA’nın haberine göre, Bilgin Özkaynak, avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya aracılığıyla, Maliye Hazinesi’ne karşı İstanbul Kartal Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 milyon lirası manevi, 3 milyon 250 bin lirası maddi, toplam 13 milyon 250 bin lira tazminat istemiyle dava açtı. Avukat Muzaffer Sevgi Sakarya, 25 sayfayı bulan dava dilekçesi ve delilerle birlikte bir klasörden oluşan başvurusunda şunları kaydetti:



“Müvekkilimiz askeri casusluk dosyası olarak bilinen ve İzmir’de devam ederek sonuçlanmış olan davanın en önemli sanığıdır. İsmi her zaman en ön planda yer almıştır ve örgüt yöneticisi olmaktan yargılanmıştır. Yargılama aşamasında dosyada mevcut tüm iddiaların ve toplanan delillerin FETÖ/PYD yapılanmasına bağlı emniyet görevlileri, hakim ve savcıların ortak karar ve iradeleri ile yaratılmış ve yerleştirilmiş olduğu ve dosyanın ‘kumpas’ olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkilimiz soruşturmanın başladığı sırada işinin ve çalışanların başında geleceğine ilişkin umutlarla dolu bir kişiydi. Oysa bu soruşturma ve yargılama ile hem kendisinin ve hem de tüm ailesinin yaşamı baştan sona değişmiştir. Müvekkil Bilgin Özkaynak, bu dava sebebi ile tarifi imkansız ve eşine az rastlanabilecek şekilde mağdur edilmiştir.”



TARİFİ İMKANSIZ



Kumpas mağduru müvekkilinin cezaevinde son derece zor günler geçirdiğini de vurgulayan avukat Sakarya dilekçesinde şöyle devam etti: “İddianamede yazılan iftiralar gerek cezaevindeki mahkum ve çalışanlar, gerekse toplum tarafından gerçek olarak algılandığı için herkesin gözünde vatanını satan bir kişi muamelesi görmüştür. Cezaevinde vatan haini olarak yaşam mücadelesi vermenin zorluğunu yaşamadan tarif etmek imkansızdır. Müvekkilim Özkaynak başarılı bir iş adamıdır. Cezaevinde kaldığı 2 yıl 2 ay ile tüm işleri alt üst olmuştur. Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşamıştır. FETÖ/PYD yapılanmasının yarattığı büyük bir kumpas mağdurudur. Askeri Casusluk adı altında İzmir’de görülen bu davaya bakan mahkeme başkanı olan Atilla Rahman tutuklanmıştır. Müvekkil miz FETÖ/PYD yapılanmasının oluşturduğu alçakça bir kumpas ve komplo içinde kalmıştır.”