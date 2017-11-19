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13 yaşındaki çocuk karakol bahçesinde 2 kişiyi vurdu

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13 yaşındaki çocuk karakol bahçesinde 2 kişiyi vurdu
Konya'da 13 yaşındaki Y.C.K., yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, 14 yaşındaki E.C.Z.ile teyzesini yaraladı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı caddesindeki Köprübaşı Polis Merkezi bahçesinde meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin fertleri, kısa süre önce birbirlerinin evlerine tüfekle ateş edildiğini iddia ederek şikayette bulunmak amacıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi.

Polis merkezinin bahçesinde karşı karşıya gelen iki ailenin fertleri,burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kavgalı oldukları ailenin üzerine rastgele ateş açtı.Açılan ateş sonucu E.C.Z karnı ve koltuk altından,teyzesi de de sol kolundan yaralandı.

Kanlar içinde saldırıdan kaçıp kurtulmak isteyen E.C.Z., polis merkezi bahçesinin dışındaki kaldırımda yere yığıldı.Polis merkezinde bulunan polisler hemen harekete geçerek,şüpheli Y.C.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Acı içinde kaldırımda ambulans bekleyen E.C.Z.'ye ilk müdahaleyi de polisler yaptı. İki yaralı, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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