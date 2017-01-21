132 kişiye FETÖ göazltısı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.
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