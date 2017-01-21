Bugünkü YENİÇAĞ »

132 kişiye FETÖ göazltısı

»
132 kişiye FETÖ göazltısı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o saldırılara başkanlık ile cevap verdiErdoğan o saldırılara başkanlık ile cevap verdi180 askere gözaltı kararı!180 askere gözaltı kararı!İstanbul Emniyet'i önünde silah sesleriİstanbul Emniyet'i önünde silah sesleri132 kişiye FETÖ göazltısı132 kişiye FETÖ göazltısı'Recep İvedik 5'e soruşturma'Recep İvedik 5'e soruşturmaDervişoğlu’ndan istifa sinyaliDervişoğlu’ndan istifa sinyali12 Üniversiteye rektör atadı!12 Üniversiteye rektör atadı!"17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı edin""17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı edin"Ülkücülerden 'Başkanlığa' sert tepki!Ülkücülerden 'Başkanlığa' sert tepki!PKK'lı teröristlere üniforma!PKK'lı teröristlere üniforma!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti