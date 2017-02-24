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136 Türk diplomat Almanya'ya iltica başvurusu yaptı

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136 Türk diplomat Almanya'ya iltica başvurusu yaptı
Almanya İçişleri Bakanlığı, parlamentodaki milletvekillerinden gelen bir soru önergesi üzerine 136 diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığını açıkladı.

İltica başvurularının 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından yapıldığı ifade ediliyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin gördüğü yazılı yanıtta "Almanya hükümeti 136 iltica başvuruş yapıldığını teyit etmektedir. Bu başvurular diplomat statüsüne sahip kişilerin ailelerini de kapsamaktadır" dedi. Daha önce Almanya'ya iltica başvurusu yapmış olan Türk askerleriyle ilgili olarak Ankara'dan Berlin'e 'başvuruları reddedin' çağrısı yapılmış ancak Almanya hükümeti çağrıya olumsuz yanıt vermişti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, iltica dosyalarının ayrı ayrı inceleneceğini ifade ederek "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulamada bulunmuyoruz" demişti.

Almanya'daki NATO üslerinde görev yapan bazı Türk askerlerinin de iltica başvurusunda bulunduğu sanılıyor.

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