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139 ilçe başkanından referandum çağrısı

139 ilçe başkanından referandum çağrısı
MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış tam 139 ilçe başkanı referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.
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