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139 ilçe başkanından referandum çağrısı
139 ilçe başkanından referandum çağrısı
MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış tam 139 ilçe başkanı referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.
15 Mart 2017 Çarşamba 23:33
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.