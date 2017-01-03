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14 ilde FETÖ operasyonu

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14 ilde FETÖ operasyonu
Hatay merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda kamu çalışanı 69 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü ilişkisi olduğu öne sürülen kamu çalışanlarına yönelik Hatay merkezli İzmir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adana, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya ve Bitlis’te operasyon düzenlendi. Bu illerde çok sayıda adreste arama yapan polis, aralarında öğretmen, infaz koruma memuru, askeri personel ve zabıt katibinin de olduğu 69 kişiyi gözaltına aldı. 

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler Hatay'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 69 şüpheli, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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