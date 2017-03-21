14 yaşındaki çocuk anne olacak

14 yaşındaki M.A., amcasının tecavüzüne uğradı. Jandarmaya sığınana M.A'yı devlet korumaya almayıp ailesine teslim etti. Yasal kürtaj süresi dolan küçük kız anne olacak.

İzmir Kiraz'da yaşayan M.A. istismara maruz kaldı. Başına gelenleri anlatarak jandarmaya sığındı ve koruma talep etti. Ancak devlet çocuğu ailesinin yanına geri gönderdi. Çocuk burada da farklı kişilerin istismarına maruz kaldı. Devlet tarafından koruma altına alınmayan çocuk 14 yaşında ve doğum yapacak.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, Kiraz'da iki yıl önce öz amcasının istismarına uğradığı iddia edilen küçük M.A., 8 aylık hamile. Devlet korunmasına alınmayıp ailesine teslim edilen çocuk, yasal kürtaj süresi dolduğu için anne olacak.

İstismara uğrayan M.A. aynı evde yaşadığı yaşadığı amcasını jandarmaya ihbar etti, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' iddiasıyla tutuklanan amca, üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, küçük kızı devlet korumasına değil, babasına teslim ettiği için, M.A., amcasıyla aynı evde yaşamaya mahkum oldu.

BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

14 Mart'ta karnındaki ağrıların şiddetlenmesi üzerine babasıyla devlet hastanesine gittiğinde 32 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane yetkililerinin haber vermesiyle jandarma ve savcılık harekete geçti. Küçük kızın istismarcının adını verdiği Y.K.(22) aynı gün tutuklandı. Çocuk, babasına teslim edilerek evine gönderildi. 17 Mart günü şoför S.O. da gözaltına alındı. Ama küçük çocuk, yine devlet korumasına verilmedi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar isyan edip, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nü aradı. Koruma altına alınan çocuk, Çocuk Evi'nde, doğum yapacak.