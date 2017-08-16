1499 genci mağdur etmeyin

YÖK'ten arandığım söylendi. Biraz gecikmeli de olsa bağlantıyı kurduk. Kurumun Basın Müşaviri Ali Bulut'un konuşmasını sevdim. Her şeyden önce takipçiliğini beğendim. Konu tahmin ettiğim gibiydi. Beklediğim lafları söyledi. Prof. Dr. Yekta Saraç'ın mesajını aktararak başladı. 1499 gencin, önce kazanıp, sonra kaybetmesinde YÖK'ün suçunun bulunmadığını belirtti. Aslında ben de ondan önce bunları sıralamıştım. Merhum Osman Saraç'la -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hocalığını yaptı. YÖK Başkanı'nın amcası- Tercüman'da birlikte çalıştığımızı ilave ettim. Hatta, onunla ilgili anılarımı bir Pazar yazısı olarak kaleme aldığımı anlattım. O biliniyor.

Sonuçta, ÖSYM'nin hatasını düzeltecek tek makamın YÖK olduğunu vurguladım. 1499 meslek lisesi mezunu gence milyon civarındaki kontenjan içerisinde yer bulunabileceğinde ısrar ettim.

Pazartesi günü değindiğim gibi bunun yolu "kazandınız" denilen ilk bildirimleri işleme koymak. Sadece 1 dakika geç kalanları imtihana sokmayan zihniyet için bu zor olmasa gerek. Kaldı ki iki özerk gibi gözüken kurum aynı ağacın dalları. Bu gençler bizim çocuklarımız. Hani, "emir büyük yerden gelirse" sorun hemen çözülür. Geçmişte oluşan kötü imaja da sünger çekilmiş olur.

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Akşener'den korkanlar

Adalet ve Kalkınma Partisi 16. yaşını kutladı. İyi de yaptılar; "abartıdan kaçtılar". Milletin içinin karardığı ortamda doğrusu buydu. Erdoğan'ı dinlerken bir konuda kesin kanıya vardım; "FETÖ'yle mücadelede kararlı". Üzücü olan bu konuda gerçekten tek başına. Em. Orgeneral İlker Başbuğ'un yıllar önce koyduğu teşhise aynen katıldım. Ak Parti'de protokolün diğer isimleri araziye uymuş vaziyette. Bunun da kolayını bulmuşlar; "Vurun Kılıçdaroğlu'na". Ağızlarından başka şey çıkmıyor. FETÖ karşıtı sözlerini toplasanız bir dosya kağıdını doldurmaz. Peki neden? Çünkü parti içindeki bağlantılarını biliyorlar. Yani "metal yorgunları"nı.

Bu partinin bir kısım üyelerine göre Meral Akşener, Fethullah Gülen'den daha tehlikeli. Hele SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, "Yarın seçim olsa Akşener'in kuracağı parti yüzde 12 ile 20 arasında oy toplar" dedikten sonra.

Bu kafadakilere bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Meral Akşener'in yolunu kesme planlarından vazgeçsinler. Siyaset meşru zeminde yapılırsa ancak "demokrasi" denir. Eğer bu konuda Balgat'ın kılavuzluğuna sığınılıyorsa, birlikte batarlar. Halkın nabzını iyi tutarlarsa gerçeği görürler. Vatandaş, özellikle bayanlar Akşener'in partisini dört gözle bekliyor. Benim gözlemim, Meral Bacı'nın şu andaki oy oranı bile yelkenleri yeterince şişirdi.

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ÖZEL NOT: Her dönemin adamı Avni Özgürel'i hayretle izliyorum. Hele NTV'deki konuşması inanılmazdı. Bu kadar Meral Akşener düşmanlığına pes. Aklı sıra bir yerlere yaranacak. Özgürel'e gazeteci demeye dilim varmıyor.

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Şükür kavuşturana

Bizim sezon açmamız kadar İngiltere'deki maçların başlamasına sevindim. Bol gollü ve göz zevkine hitap eden oyunlar S Sport'u tutku haline getirdi. Ayrı kanal gibi gözükse de beIN Sports adına tahsilat yapılıyor.

İlhan Cavcav Sezonu'nu aynı platform içerisinde izliyoruz. Burada yeni yüzler de var. Yalçın Çetin gerçekten iyi anlatıcı. Güntekin Onay, bilgili ve İtalyancasıyla önemli isim. Araya sokuşturulan bazı yorumcuların geçmişini hatırlayınca sadece "boşuna çaba" diyebiliyorum.

NTV Spor'daki gerileme iyice ortaya çıktı. Emek Ege ve Mehmet Demirkol dışındakiler için bünyelerindeki reklam gibi "olmasa da olur" uygun düşüyor. Rıdvan Dilmen adıyla nereye kadar gidecek. Siyasete bulaşmanın zararlarını görüyor. Eski sempatisini kaybetti.

En önemli ekran TRT'ninkiler. Sohbet, yorum, inceleme ve belgeseller ona özel. Yoksa körün değneğini bellediği gibi Alp Pehlivan'ı a Spor'la dönüşümlü kullanmanın getirisi olmaz. Götürüsü olur. Birtakım yeniliklerin haberlerini alıyorum. Zorluk bunları "dokuz masaya onaylatma mecburiyeti"nden kaynaklanıyor. Buna da çareyi bulacak olan Genel Müdür İbrahim Eren. Tabii tarihi dizilerden vakit ayırabilirse.

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TRT Müzik'te öylesine programlar var ki, bayılıyorum. "Bozkır'ın Nefesleri" bunlardan. Bayram Bilge Tokel konunun uzmanı. Meslektaşım Rıza Zelyut'un bana armağanı. Tokel, THM ansiklopedisi. Arada Semra Algül Oflas gibi isimleri dinlemek ayrı mutluluk. Hele Erzurum yöresinden "Yüzünü sevdiğim, seyrana çıkmış"ı söylüyor ise.

FOX TV'deki "Milyonluk Fotoğraf" iyi gitmiyor. Geçenlerde ekrana getirilen bir resim, lise sanat tarihi kitabından alıntıydı. Demek ki malzeme sıkıntısı var. Dış kökenli bu yapıma yeterince malzeme yardımı gelmediği anlaşılmakta. Yarışmayı bu haliyle Selçuk Yöntem de kurtaramaz.