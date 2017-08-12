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15 adımda zayıflama yöntemleri

15 adımda zayıflama yöntemleri 1
Daha önceki yıllara göre az yediğiniz, beslenme listenizden pasta, kurabiye, sütlü tatlıları çıkardığınız, sıkı bir diyet uyguladığınız halde kilo veremiyor ya da geçmişe göre daha az kilo veriyorsanız metabolizmanız yavaşlamış olabilir.
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Yeni Çağ Gazetesi
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