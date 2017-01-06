15 günde 15 bin çocuk hastanelik oldu!

Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, son günlerde artan grip vakaları nedeniyle doldu taştı. Acil servislerde yoğunluk yaşanırken, hastaneye 15 günde yaklaşık 15 bin çocuk hasta başvurusu yapıldı.

Merkez Efendi Devlet Hastanesi içinde hizmet veren Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne 14 bin 419 çocuk genelde grip salgını şikayetiyle aileleri tarafından hastaneye getirildi. Özelikle acil polikliniklerindeki doluluk, doktorları da zorladı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde menenjit vakasının görülmesi nedeniyle karantina altına alınması da Çocuk Hastanesi'ndeki yoğunluğu artırdı. Manisa Merkez Efendi Hastanesi de, yoğunluğu azaltmak için acillerde ek poliklinikler açtı.



ACİL YERİNE POLİKLİNİKLERE BAŞVURUN



Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Uzman Güler Akdolun, aileleri aciller yerine polikliniklere yönlendirdi. Çocukları daha önce hastalanmasına rağmen, ailelerin ateşi yükseldiğinde hastanenin acil servisine gelmeyi tercih ettiğini kaydeden Dr. Akdolun, acilde hasta sayısının günde 900'e çıkabildiğini belirtti. Dr. Akdolun, "Acillerde yoğunluk olduğunda durumu gerçekten acil olan vakalar gözden kaçabiliyor. Bu yüzden aileleri öncelikle polikliniklere davet ediyoruz" dedi.



'HASTA ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMESİN'



Son 10 gündür hava şartlarından dolayı özellikle gribal enfeksiyonlarda artış olduğunu ve çocukların bu şikayetlerle hastaneye getirildiğini kaydeden Dr. Güler Akdolun şunları söyledi:



"Kış aylarında çocuklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı artmaktadır. Enfeksiyonlar sırasında ateş yüksekliği, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, karın ağrısı, kusma gibi yakınmalar görülüyor. Hastalık sırasında ateş görülmesi aileleri telaşlandırıyor. Ancak ateş vücudun bir savunma sistemidir. Aileler bu yakınmaları gördüklerinde aile hekimlerine ya da polikliniklere gelmelidir. Ayrıca mevsim şartlarından dolayı yaşanan gribal enfeksiyonların artışı sırasında çocuklar okula gönderilmemeli ve temiz hava almalıdır. Hasta çocukların okula gönderilmesi çocuklar arasında salgına neden olur."