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15 ilde Bylock operasyonu

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15 ilde Bylock operasyonu
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ilde FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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