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15 Temmuz davasında büyük güvenlik önlemi

15 Temmuz davasında büyük güvenlik önlemi 1
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk duruşma, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda başladı.
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