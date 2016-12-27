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15 Temmuz davasında büyük güvenlik önlemi
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk duruşma, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda başladı.
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 12 2016
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