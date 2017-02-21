Bugünkü YENİÇAĞ »

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın

»
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın
İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda mültecilerin kaldığı dükkanda elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda saat 17.30'da çıktı. Otogarın altı kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken itfaiye ekiplerinin yangının nedeniyle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangınHDP'li Sibel Yiğitalp TBMM'de kürsüyü işgal ettiHDP'li Sibel Yiğitalp TBMM'de kürsüyü işgal ettiKomili ve Kırlangıç Yağ resmen satıldıKomili ve Kırlangıç Yağ resmen satıldıİstanbul'da dilenci operasyonuİstanbul'da dilenci operasyonuStockholm karıştı!Stockholm karıştı!'Benim Başkanım Değil' protestosu!'Benim Başkanım Değil' protestosu!Polat, Ömer Seyfettin'i anlatacakPolat, Ömer Seyfettin'i anlatacakHDP Adıyaman Milletvekili Yıldırım gözaltına alındıHDP Adıyaman Milletvekili Yıldırım gözaltına alındıTSK'dan hava harekatıTSK'dan hava harekatı"Annem beni Seda Sayan olacağım zannediyordu""Annem beni Seda Sayan olacağım zannediyordu"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti