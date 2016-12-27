15 Temmuz gecesi bir Whatsapp grubu daha kurulmuş

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 181 sayfalık iddianamede cuntacı askerlerin 15 Temmuz gecesi 'Canavar Meclisi' adıyla başka bir Whatsapp grubu daha kurdukları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 181 sayfalık iddianamede Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Yalova’da ifadesi alınan bir darbeci askerin telefonunda yapılan incelemede, “Canavar Meclisi” isimli whatsapp grubu bulundu. Darbeci askerlerin bu grup üzerinde bir birleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarını sordukları gözlendi. Konuşma içeriklerinden bazı askerlerin, “Ne yapıyoruz biz ya” şeklinde yazması da dikkat çekti.

“Canavar Meclisi” isimli grubun içeriğinde yapılan incelemelerde ise darbe girişimine karışan askerlerin konuşmalarının yer aldığı görüldü.

İddianamede yer verilen konuşma içeriklerinden bazıları ise şöyle:



Şüpheli Ali A.: Her şey yolunda arkadaşlar. Kesinlikle taviz yok. Liderlik zor zamanlarda gösterilir”



Şüpheli Ali Y.: (Hava Harp Okulu Komutanlığı 2. Filo Takım Komutanı): Abi çocuklar nasıl? Sizler nasılsınız?



Şüpheli Ali A.: Canavar gibiyiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Halkı galeyana getirmişler. Yalova nasıl?



Ali Y.: Abi terbiyem müsaade etmiyor da neyse, Yalova bitik diyeyim.



Ali A.: Liderlik zor zamanlarda belli olur.



Şüpheli Ceyhun Ö.: Emre ve Ferhat Binbaşı vuruldu. S…m böyle liderliği Ali. Bir o kadar yaralı var.



Ali Y.: Başlarım ya böyle işe, abi neredesiniz?



"NE YAPIYORUZ ABİ BİZ"



Konuşma sırasında şüphelilerin sık sık "Emre" adında birini sorduğu gözlenirken, saat ilerledikçe ve halk direnişi arttıkça askerlerin paniğe kapıldığı konuşmalardan belli oluyor.

Şüpheli Ali A.: Beyler bizim durum da kötü. Harbiyeli vuruldu.



Şüpheli Ali Y.: Ne yapıyoruz biz yaa. Kim götürüyor ya.



Erkam G.: Abi siz kimle çatıştınız da vuruldu bunlar ya siz ne diyorsunuz abi ya.



Konuşma sırasında şüpheli Ali Yağmur’un, “Kardeşim milleti kandırmışlar darbe yapılıyor” şeklinde yazması ise dikkat çekti.

Yoğunluk sebebiyle bilgi gelmediği sürece gruptan yazılmaması konusunda birbirini uyaran şüphelilerin birkaç saat sonra ise gruptan peyder pey ayrıldığı da iddianamede anlatıldı.