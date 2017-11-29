15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü çift yönlü trafiğe kapattı. Köprü için bomba ihbarı yapıldığı bilgisi geldi.
Polis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan şüpheli paket i inceledi. Paket boş çıktı.
Köprü bir süre sonra çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
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