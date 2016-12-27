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15 temmuz şehitlerinin ismi cadde ve sokaklara verilecek

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15 temmuz şehitlerinin ismi cadde ve sokaklara verilecek
15 Temmuz darbe teşebbüsünde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile şehit isimlerinin mahalle, cadde, sokak gibi yerlere verilmesi işlemleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şehit isimlerinin mahalle, cadde, sokak gibi yerlere verilmesi işlemleri ve ailelerine yapılan ayni ve nakdi yardımların belirlenmesi görevinin Bakanlığa verildiği belirtildi.

Genelgede şöyle denildi:

“633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması, şehit yakınlarının her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etme, şehit yakınlarına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyeti yürütme, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Bu itibarla, sosyal yardımlar ile isim verme işlemlerinin kayıt altına alınarak bir bütünlük içinde yürütülmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar şehit yakınlarına yapacakları ayni ve nakdi yardımlar ile şehit isimlerinin verilmesi işlemlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon sağlandıktan sonra yapacaklardır.”

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