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15 Temmuz'da CNN Türk'ü basmışlardı...

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15 Temmuz'da CNN Türk'ü basmışlardı...
15 Temmuz darbe girişimi sırasında CNN Türk binasını basarak yayını kesen 19 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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