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15 Temmuz'u kopya çekmişler

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15 Temmuz'u kopya çekmişler
15 Temmuz darbe girişimini planlayan FETÖ üyelerinin 1960 askeri darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'ni (MBK) model aldıkları anlaşıldı.

Milliyet'ten Tolga Şardan, 15 Temmuz darbe girişimini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yavaş yavaş sona yaklaştığını belirtti.

Şardan'ın "15 Temmuz'un şifreleri çözüldü: Milli Birlik Komitesi modeli" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Milli Birlik Komitesi'ni (MBK) model aldıkları anlaşıldı"

Savcılığın son aşamaya getirdiği darbe girişimi soruşturmasında ulaşılan yeni bir bilgi var.

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görevli şüphelilerin çalışma odalarında aramalar gerçekleştirildi, bilişim cihazlarında detaylı veri araştırması yapıldı.

Araştırmalar sonrasında, FETÖ üyelerinin, 1960 askeri darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'ni (MBK) model aldıkları anlaşıldı.

Dikkat çeken nokta: Başkalarına da görev verdiler

Yapılan aramalar ve veri incelemelerinde, Milli Birlik Komitesi'nin oluşumu, darbe planları, bazı yargılanma kayıtları ve yargılamalara ait duruşma tutanaklarına ulaşıldı.

Darbeyi planlayan TSK mensuplarının "Yurtta Sulh Konseyi" adıyla bir grup olarak hareket etmeleri savcılıkta bu görüşün oluşmasına neden oldu.

MBK'nin, kendi aralarında yer almayan bazı kişilere de daha sonra oluşan süreçte görev vermesi de dikkati çeken bir başka nokta.

Darbenin başarıya ulaşması halinde Yurt Sulh Konseyi'nin de içlerinde yer almayan bazı kişilere görev vermeyi tasarlaması, savcılığın bu görüşünü etkileyen diğer unsur oldu.

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