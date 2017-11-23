15 Temmuz'un ilk faturası Gülen'e göderidi
TBMM, yakalama kararı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kaçak ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz başta olmak üzere, Ankara’da Özel Harekât Merkezi ile Meclis’i ve Cumhurbaşkanlığı çevresini bombalayan pilotlar, darbecilerin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ diye adlandırdığı generaller ve pilotlara lojistik destek veren askerler dahil 124 kişiye tazminat davası açmıştı.
Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmalara başlamak için hukukta ‘bekletici sorun’ kabul edilen tebligat aşamasını tamamlamaya çalışıyor.
Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için borç tebliği, Pensilvanya’da 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Saylandrsburg adresine gönderildi.
Tebliğ mektubu, Adalet, Dışişleri Bakanlıkları ve Washington Büyükelçiliği aracılığıyla adrese ulaştırılacak.
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