15 Temmuz'un TSK'daki ağır bilançosu...

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin TSK'ya maliyeti çok ağır oldu. Şu ana kadar 5670 personelin ihraç kararı onaylandı. Yazışmaları tamamlanan 292'si kara, 10'u denizde yeni isimle bu rakam 6063'ü bulurken 2257 personel için işlemler devam ediyor. İhraç edilen, ihraç kararı MSB'ye gönderilen ve işlemi devam edenlerle rakam 8.334'e ulaştı. TSK mensubu olarak gözaltına alınıp tutuklananların sayısı 6.256. Halen gözaltında 218 personel bulunuyor. Ağır bilançonun miktarı bununla kalmıyor. Buz dağının görünmeyen, bilinmeyen bölümünde 16.409 askeri öğrencinin ihracı söz konusu. Kuleli, Maltepe, Işıklar ve Deniz Liselerinde 4.090 askeri öğrenci de ihraç edildi. Bunlardan 2.621 KKK, 669 Dz.KK, 770 ise Hv.KK'ya ait. Astsubay Meslek Yüksek Okullarından KKK'ya ait 2.177, Dz.KK 996, 1.982 kişi Jandarmaya ait 6.140 Astsubay Okulu öğrencisi de ihraç edilmiş durumda.

Harb Okullarına gelince: Kara Harb Okulundan 2.837, Deniz Harb'den 1.029, Hava Harb'den 1.091, GATA'dan 763, Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan 418, Fakülte ve Yüksek Okul öğrencisi 41 olmak üzere 16.409 askeri öğrencinin ilişkisi kesildi.

TSK'dan ihraç edilmeyen ancak darbe girişimi ve FETÖ ile ilişki şüphesi ile tutuklu olan muvazzaf personel sayısı 578 kişi... Bu arada Kara Kuvvetleri'nden 147, Hava Kuvvetleri'nden 469 olmak üzere 616 Harb Okulu öğrencinin TSK'dan ilişkisi kesildiği gibi, tutuklu durumda...

Tutuklu personelin kuvvet ve rütbeleri ise şöyle: Kara Kuvvetleri: Emekli general 10, ihraç edilen general 81 olmak üzere 91.

Subay sayısı: Emekli 10, ihraç 1551 toplam 1560. Astsubaylardan emekli 2, ihraç 667 toplam 669. Uzman, Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve erlerden 642'si ihraç edildi.

Deniz Kuvvetlerinde 27 amiral ihraç ve tutuklu. 27 çeşitli rütbelerde subay. 1 emekli astsubay, 137 görevdeki astsubay ihraç edildi. Uzman Erbaşlardan 9'u ihraç ve tutuklu.

Hava Kuvvetlerinde durum facia: 10 emekli general, 29 muvazzaf general olmak üzere toplam 39 general tutuklu. Çeşitli rütbelerde 1'i emekli, 474'ü görevdeyken ihraç edilen ki bunların çoğu pilot 474 subay... 4'ü emekli, 186'sı görevdeki astsubay olmak üzere 190 havacı astsubay tutuklu. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş sayısı 1 emekli, 3'ü görevde toplam 4 kişi...

Tutuklu ve ihraçtaki bu personelden 38'i emekli, 4.010'u toplam 4.048 kişi.

Belçika'dan iltica talebi

Bir taraftan Doğu ve Güneydoğu'da diğer taraftan sınır ötesinde Suriye'de terörle mücadele etmekte olan Türk Ordusunun yurt dışında sürekli görev yapmakta olan personelinin durumu kelimenin tam anlamı ile facia... 15 Temmuz 2016'da yurt dışında görevli 10'u general-amiral, 513'ü çoğunluğu kurmay subay, 179'u astsubay, 1 sivil memur olmak üzere toplam 703 personeli bulunuyordu. Bunlardan 509'unun görevleri sonlandırılırken 244'ü yurt içine döndü. 264'ü ihraç edildi. Halen görevine devam edenlerin sayısı 194 personel. Yurda dönen 244 kişiden 11 tutuklu ihraç edildi. 8 kişi tutuklu. 66 kişi adli kontrol şartı ile serbest. 159 kişi serbest ve hukuki süreç devam ediyor. İhraç edilen 264 kişiden 245'i yurt dışındayken görevden çıkarıldı.

Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarında yurt dışından tutuklanacağını bile bile onlarca subay gelip mahkemede ifade vermişken 15 Temmuz'dan sonra firar edenler var... Yurt içinde 5, yurt dışında 3 olmak üzere 8 general-amiral firarda. Yurt içinde 89, yurt dışında 212 olmak üzere 301 çeşitli rütbelerdeki subay firarda. Yurt içinde 19, yurt dışında 16 toplam 35 astsubay firarda... Firarilerden 1 astsubay öğrenci, 6'sı yurt dışına geçici görevdeyken kaçmış. 332 personel kamu görevinden çıkarılırken, yurt dışı görevi esnasında firari duruma düşen personelden 24'ü Belçika hükümetine iltica talebinde bulunmuştur.

16 kritere göre araştırma

Kamuoyunda en çok tartışılan general-amiral durumuna gelince; 15 Temmuz öncesi TSK'da karada 198, denizde 56, havada 72 olmak üzere toplam 326 idi. Karadan 87, denizden 31, havadan 32 olmak üzere 150 general-amiral ihraç edildi. Karadan 37, denizden 4, havadan 9 olmak üzere 50 general-amiral emekli edildi. Karadan 9, havadan 8 toplam 17 general-amiralden kayıp-firar durumundakilerin isimleri ise şöyle: Tümamiral M.Zeki Uğurlu, Tuğgeneraller; M.Nail Yiğit, Numan Yediyıldız, Ali Kalyoncu, M.Zeki Kıralp, Mehmet Yalınalp, Ayhan Bay, A.Suat Aktürk. GATA'dan 5 general Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçirilirken, 28 Temmuz 2016'da Yüksek Askeri Şura'da tuğgeneralliğe terfi eden bir kişi kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.

General-amirallerden ihraç-emekli ve istifası yüzde 67'i oranında... Yüzdelik oranda karada yüzde 67, denizde yüzde 63, havada yüzde 67 olarak yansıyor. Bu arada Millî Savunma Bakanlığı personeli olan 24 sivil memur ve işçi kadrosundaki çalışan ihraç edildi.

TSK'daki ihraçlardan en yoğunu ise askeri yargıda yaşandı. Karadan 191, denizden 37, havadan 36 olmak üzere toplam 264 hakim ve savcı ihraç edildi. Hava Kuvvetleri'nden 24 hakim ve savcı için ise işlemler devam ediyor.

Paralel Devlet Yapısı ve FETÖ'ye yönelik TSK içinde devam etmekte olan faaliyetlerde 16 kritere göre derin araştırma yapılıyor.

MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbaratı dahil olmak üzere bilgi akışının geldiği özel kurulun titiz çalışmalarında adeta kılı kırk yarıyorlar. Yaklaşık 240 bin muvazzaf personelin bulunduğu TSK'daki araştırması tamamlananların oranı henüz yüzde 50 durumunda. Halen ayrıntılı inceleme devam ederken:

"PDY/FETÖ" mensubu kişi ve kuruluşlarıyla telefon irtibatı tespit edilip ihraç edilenlerin sayısı 56. İhraç kararı MSB'ye onay için gönderilen 17 personel var. İşlemi devam eden ise 6. Araştırmada Bank Asya ile irtibata önem veriliyor. Ocak 2014 sonrası para yatıranlardan 8'i ihraç edilirken 8 personel MSB'ye ihraç için sevk edildi. "Bank Asya ile yakınları irtibatlı olan" kriteri de ilginç. Birinci derece eş, çocuk, anne-baba mercek altına alınmış. 39 havacı ihraç edildi. 1'i denizden 58'i havadan 59 personelin işlemi devam ediyor.

"Himmet adı altında yardım edenler"den 7 ihraç, 6 ihraç için MSB'ye sevk, 5 de işlemi devam eden var. "2010 KPSS Sınavı Soruşturması'nda eşleri şüpheli olan"lar da inceleme kapsamında. 46 personel ihraç edilirken, 1 kişi ihraca sevk. 262 personel için soruşturma işlemi devam ediyor. Bu arada yurdun çeşitli yerlerinde devam eden soruşturmalarda "ifadelerde adı geçenler" var. İfadelerde adı geçen 20 personel ihraç edilmiş. 319'u hakkında soruşturma işlemi sürüyor.

"Askeri Ataşelik ve NATO kadrolarında görevli olan ve örgütle iltisaklı olduğu bildirilen"lerden 206'sı ihraç edilirken, 45'i de havacı olan personel ile ilgili işlem devam ediyor.

ByLock'çulara ihraç

FETÖ ile mücadelede "ByLock" önemli. "ByLock isimli kriptolu yazılımları kullanan personelden 231'i karacı, 443'ü deniz, 79'u havacı olmak üzere 763 kişi ihraç edilmiş. 2 personel ihraç için MSB'ye sevk edilirken; 44 denizcinin işlemi sürmekte.

"ByLock isimli kriptolu yazılımları kullanan yakınları nedeniyle irtibatlı personel" kategorisinde 24'ü de havacı olanlar ihraç edilirken 268 karacının ihraç yazısı onay için MSB'ye gönderilmiş. 752'si kara, 88'i denizci, 15'i havacı toplam 855 personel için işlem devam etmekte.

15 Temmuz akşamı kanlı kalkışmaya katılanlar için: "Olaylara iştirak edenler" tanımı yapılan 3.065 karacı, 223'ü denizci, 462'si havacı olmak üzere 3.750 personel ihraç edilmiş durumda. 2'si için ihraç talebi onay için MSB'de. 6 kişi için soruşturma devam ediyor.

Bir de "olaylara iştirak ettiği şüphesi bulunanlar" var: 20'si denizden, 237'si havadan, 257'si ihraç edildi. Bu şüphelilerden 236'sının işlemi devam ediyor.

TSK personeli için "çocukları PDP/FETÖ ile irtibatlı okullarda okutulanlar"dan 4 kişi ihraç edilirken 132 personelin soruşturması sürmekte.

Yukarıdakilerin dışında "istihbarat kaynakları tarafından tespit edilenler" ki Emniyet ve MİT istihbaratının kaynaklarıyla 144 ihraç var. 90 personel için tahkikat devam ediyor. "Gözaltı kararı sonucu hakkında olumsuz kanaat edinilenler" sınıfında 53 ihraç yaşanmış. 131 personel için işlem sürdürülmekte.

"İhraç edilen personel yakını olanlar ile PDY/FETÖ ile bağı tespit edilen üst düzey bürokrat yakınları" da incelemeye dahil edilmiş. 2 personel şimdilik ihraç edilirken 99'unun ihraç kararı imzada.

Rakamlar korkutucu boyutta

Son olarak "örgüt ile ilişkili sendikalara üye olanlar" ve birinci derece yakınları için uzun sürecek bir soruşturma başlatılmış durumda. Sonuçları geldikçe ihraç sayısı artacak gibi görünüyor.

15 Temmuz'dan sonra Millî Savunma Bakanlığı'na bağlanan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5674, ihraç kararı imzaya çıkan 403, işlemi devam eden 2.257 olmak üzere toplam 8.334 personel var.

Yukarıdaki rakamlara 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı personeli dahil değil. Jandarmada ihraç için imzaya gönderilen ve işlemi devam etmekte olan 3 binden fazla personel var. Dolayısı ile 12 bin personel demektir. Bunlara askeri okullardan atılan 16.409'u dahil edildiğinde 19 bini buluyor.

Bu rakam korkutucu... Fakat burada bitmeyecek... Soruşturmaların derinleşmesiyle bu rakamın 30 bine ulaşacağına dair ciddi duyumlar olmakla beraber, iddianamelerin kabulü ile başlayacak olan mahkeme aşamalarındaki ifadeler ve yeni deliller ile 30 bine varması içten bile değil.

15 Temmuz'un TSK'ya vurduğu ağır darbenin yeni personel kaynaklarına ilişkin faturası da çok ağır. Askeri Lise, Harb Okulları ve Astsubay Okullarından atılan 16.409 öğrencinin yerini doldurmak için ciddi süre gerekiyor. Subay-astsubay açığını kapatmak için "sözleşmeli" statüsü ile personel temini yoluna gidiliyor. Bu arada Harb Okulları'na ara sınıflardan alımlar devam ederken Deniz ve Hava'da Şubat ayında, Kara'da ise Atatürk'ün Harb Okulu'na geliş yıldönümü olan 13 Mart'ta öğrenim başlıyor.

Önümüzdeki günlerde "Jandarma"yı mercek altına alarak detaylı bilgileri paylaşacağız. Ve elbette Emniyet teşkilatı... Polislerden atılan, ihraç edilenler 10 bini geçti. Soruşturmalar devam ederken, Emniyetteki vaziyete de ışık tutmaya gayret edeceğiz!..