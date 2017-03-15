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15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde, FETÖ üyesi askerler ile onlara karşı çıkan, aralarında kumpas mağduru yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında yaşanan çatışma ve arbede anları yer aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı vurduğu, korumasını şehit ettiği saptanan Albay Erkan Öktem'in hem tabanca, hem de uzun namlulu silahla o gecede aktif rol aldığı, çevresine tehditler savurduğu görüntülerde dikkati çekti. Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünde en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri oldu. Darbe teşebbüsü öncesinde burada görevli FETÖ üyesi askerlerin farklı noktalarda silahlarla hazırlıklar yaptığı araştırmalarda ortaya çıktı.
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