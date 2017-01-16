Bugünkü YENİÇAĞ »

150 bin dolar için yapmış

»
150 bin dolar için yapmış
Emniyetin tespitlerine göre saldırgan, terör saldırısını üstlenen IŞİD'ın eylem tarzıyla hiç uyuşmayacak biçimde saldırıyı ideolojik sebeplerle değil, maddi saiklerle gerçekleştirdi.

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlı şahsın karısı F. A.'yı 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiğini söyledi. Bu adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalandı. Yakalanan şahısla yapılan görüşmede F.A.'nın Pendik Kavakpınar'da bir adrese götürüldüğü belirlendi.

YAKIN TAKİP YÜZÜNDEN ALAMAMIŞ

5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldırgana ait olduğu belirtilen 150 bin ABD doları bulundu. Bu paranın saldırı karşılığı katile verilecek para olduğu tespit edildi. İstanbul polisinin yakın takibi sebebiyle kendisine ulaştırılamadığı tespit edildi. Teröristin, gözaltında bulunan bir şahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sıralarında konum bilgisi attığı belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiği adreste de bulunamadı. Pendik Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise teröristin eşi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dedelerinizi ABD'deki liman kayıtlarında arayınDedelerinizi ABD'deki liman kayıtlarında arayın21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstanbul Şubesi hizmete girdi21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstanbul Şubesi hizmete girdi"Atatürk bile tek adamlığı kabul etmedi""Atatürk bile tek adamlığı kabul etmedi"Karadayı'ya rekor cezaKaradayı'ya rekor cezaKadın öğrenci yasağı kalkıyorKadın öğrenci yasağı kalkıyor150 bin dolar için yapmış150 bin dolar için yapmışİsmet İnönü müfredattan kaldırıldıİsmet İnönü müfredattan kaldırıldıBaşkanlık Anayasasında 1. tur tamamlandıBaşkanlık Anayasasında 1. tur tamamlandı24 saatte 61 deprem24 saatte 61 depremTürk kargo uçağı Bişkek’te düştüTürk kargo uçağı Bişkek’te düştü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti