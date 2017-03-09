150 kişilik grup Özdağ ve Halaçoğlu'nun toplantısını bastı

MHP Genel Başkan adayı Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu’nun katıldığı etkinliğe 150 kişilik bir grup tarafından müdahale edilmek istendi. Polis, toplantıyı basmaya gelen şahısları güçlükle yatıştırabildi.

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'na Mersin Silifke'de yapılan saldırının ardından, bir saldırı da Mersin'in Mezitli İlçesi'nde gerçekleşti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 150 kişilik bir grup, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi. Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri öfkeli grubu engelledi.

Polisle mukavemet yaşayan bir şahıs, "İşte Devlet beyin evlatları burada. Protesto bizim hakkımız, protesto ediyorum" ifadelerini kullandı.

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