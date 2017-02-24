16 Nisan'da 'Vatikan Modeli' mi oylanacak?

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Yavuz Selim Demirağ bugünkü köşesinde, 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliğinin Vatikan'daki yönetim sistemine benzediğini yazdı.

Gazetemiz yazarı Yavuz Selim Demirağ bugünkü köşesinde çarpıcı bir gerçeğe dikkat çekti. 16 Nisan'da referandumda oylanacak olan anayasa değişikliğinin Vatikan'daki yönetim sistemi ile büyük benzerlikler taşıdığını vurgulayan Demirağ şunları yazdı:

"Oysa biz yasama, yürütme ve yargı erkinin Baas rejimlerinde ve bazı Afrika ülkelerinde olduğunu sanıyorduk. Bakın Avrupa'nın tam göbeğinde var... Üstelik toprakları en küçük ama dünyanın en zengin ülkesi... Dünyanın parasına da hükmediyor... Yönetim biçimi doğal olarak 16 Nisan'da ülkemizde referanduma götürülen yeni anayasa taslağını hatırlatmıyor mu?

Şimdi birileri abarttığımızı, dahası komplo teorisi kurduğumuzu iddia edecektir. Ancak düne kadar "alnı secdeye gelenden zarar gelmez" denilerek yol verilen, ortaklık yapılan sonunda 15 Temmuz kanlı darbesine girişen FETÖ'nün örgüt yapılanmasının Vatikan tarzı, Hristiyan tarikatı olan "Opus Dei" ile tıpa tıp benzeştiği mahkemelerdeki iddianamelerde bile yazıldı. Sütten ağzımız yandığına göre yoğurdu üflemenin faydası var. Dün FETÖ'nün örnek aldığı yapıyı bugün "yeni anayasa" diye yutturup başımıza iş almanın anlamı var mı?"

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