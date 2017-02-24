Bugünkü YENİÇAĞ »

16 Nisan'da 'Vatikan Modeli' mi oylanacak?

»
16 Nisan'da 'Vatikan Modeli' mi oylanacak?
Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Yavuz Selim Demirağ bugünkü köşesinde, 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliğinin Vatikan'daki yönetim sistemine benzediğini yazdı.

Gazetemiz yazarı Yavuz Selim Demirağ bugünkü köşesinde çarpıcı bir gerçeğe dikkat çekti. 16 Nisan'da referandumda oylanacak olan anayasa değişikliğinin Vatikan'daki yönetim sistemi ile büyük benzerlikler taşıdığını vurgulayan Demirağ şunları yazdı:

"Oysa biz yasama, yürütme ve yargı erkinin Baas rejimlerinde ve bazı Afrika ülkelerinde olduğunu sanıyorduk. Bakın Avrupa'nın tam göbeğinde var... Üstelik toprakları en küçük ama dünyanın en zengin ülkesi... Dünyanın parasına da hükmediyor... Yönetim biçimi doğal olarak 16 Nisan'da ülkemizde referanduma götürülen yeni anayasa taslağını hatırlatmıyor mu?

Şimdi birileri abarttığımızı, dahası komplo teorisi kurduğumuzu iddia edecektir. Ancak düne kadar "alnı secdeye gelenden zarar gelmez" denilerek yol verilen, ortaklık yapılan sonunda 15 Temmuz kanlı darbesine girişen FETÖ'nün örgüt yapılanmasının Vatikan tarzı, Hristiyan tarikatı olan "Opus Dei" ile tıpa tıp benzeştiği mahkemelerdeki iddianamelerde bile yazıldı. Sütten ağzımız yandığına göre yoğurdu üflemenin faydası var. Dün FETÖ'nün örnek aldığı yapıyı bugün "yeni anayasa" diye yutturup başımıza iş almanın anlamı var mı?"

Yazının tamamı için: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/aslinda-vatikan-modeli-41798yy.htm

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    El Bab'dan acı haberEl Bab'dan acı haberYıldırım, "Kendi elimizle yaptığımız rezilliği..."Yıldırım, "Kendi elimizle yaptığımız rezilliği..."FETÖ'cüler konsolosluk araçlarıyla kaçırılmışFETÖ'cüler konsolosluk araçlarıyla kaçırılmış16 Nisan'da 'Vatikan Modeli' mi oylanacak?16 Nisan'da 'Vatikan Modeli' mi oylanacak?3 bin Suriyeli aileye vatandaşlık verildi3 bin Suriyeli aileye vatandaşlık verildiBelçika, o PKK'lıyı bakan yaptıBelçika, o PKK'lıyı bakan yaptıAkşener İstanbul'dan 'hayır' diyecekAkşener İstanbul'dan 'hayır' diyecekAkar, El Bab karargahındaAkar, El Bab karargahındaEl-Bab'da bombalı araçla saldırıEl-Bab'da bombalı araçla saldırıGenç avukatın intiharından FETÖ çıktıGenç avukatın intiharından FETÖ çıktı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti