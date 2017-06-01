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16 şehit verdiğimiz günde, ana akım medyada eğlence tam gaz devam etti!

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16 şehit verdiğimiz günde, ana akım medyada eğlence tam gaz devam etti!
Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 13 olmak üzere 16 şehit verdiğimiz günde ana akım medyada eğlence programlarının olması tepki çekti.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 3 asker şehit olurken, Şırnak Şenoba'da yaşanan helikopter kazasında da 13 askerimiz şehit olmuştu. 

16 şehit haberi Türkiye'yi yasa boğarken, ana akım medyanın yayınları tepki topladı.

TRT 1'de 'Diriliş Ertuğrul', Kanal D'de 'Mandıra Filazofu', Star TV'de 'Kara Sevda', Fox TV'de 'No: 309', Show TV'de 'Neşeli Günler', TV 8 ekranlarında ise '8x8' adlı eğlence programı yayınlandı.

16 şehit verdiğimiz günde, ana akım medya kanallarında 'siyah kurdela' dahi olmaması dikkat çekti.  

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