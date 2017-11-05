16 yıl sonra ortaya çıkan sır

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, 16 yıl sonra Ecevit ile aralarındaki gerginliğin, Anayasa kitapçığı olayından değil, daha önce Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılması davası nedeniyle başladığını açıkladığı iddia edildi.

Türkiye, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan “Anayasa fırlatma'' olayının ardından büyük bir ekonomik krize girdi. Borsa yüzde 14.6 düştü, repo faizleri yüzde 760'a fırladı, 7.6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. 510 bin kişi daha işsiz kaldı. 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, 16 yıl sonra Ecevit ile aralarındaki gerginliğin, Anayasa kitapçığı olayından değil, daha önce Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılması davası nedeniyle başladığını açıkladığı iddia edildi. Sezer’in, “Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi” dediği aktarıldı.

TİYATRO KULİSİNDE AÇIKLADI

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre; Sezer bu açıklamasını, sanatçı Baykal Saran adına geçen hafta Ankara'da verilen “Tiyatro Ödülü” dolayısıyla katıldığı gecede yaptı. Ödül alan sanatçı Zeynep Ekin Öner'i tebrik eden Sezer, daha sonra kuliste CHP Mersin Milletvekili ve Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar ile sohbet etti. Sağlar Sezer'e, tarihi olaylara tanıklık ettiğini belirterek, anılarını yazmasını önerdi. Sezer ise 2001 krizinin nedeni olarak gösterilen “Anayasa fırlatma'' konusu gibi olaylar yaşadığını, ancak anı kitabı yazmayı düşünmediğini belirterek şunları söyledi: “O olayda da herkes bizim aramızdaki gerginliğin ve ekonomik krizin başlangıcının, Anayasa kitapçığı olayından kaynaklandığını zanneder. Ancak gerginlik, Fazilet Partisi'nin kapatılması davası nedeniyle başladı. Ecevit 2 kez bana gelip, Fazilet'in kapatılmamasını, bunun için arkadaşlarım olan Anayasa Mahkemesi üyelerine telkinde bulunmamı istedi. Hukukun üstünlüğüne inanan ve yıllarca AYM'de görev yapan bir kişiye söylediği bu sözlere kırıldım ve reddettim. Bir süre sonra yeniden gelip, aynı istekte bulundu. Yine reddettim ve o görüşmede aramızdaki gerginlik arttı. Bu durum sürerken, 19 Şubat'taki Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Gerginliğin asıl nedeni, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi. MGK'da yaşananlar da, bu gerginlikten kaynaklandı.”

SAĞLAR: KRİZ ZATEN BAŞLAMIŞTI

Sezer ile görüşmesini Sözcü'ye anlatan Sağlar ise şunları kaydetti:

“Sayın Sezer'in anlattıklarından, gerginliğin Anayasa fırlatma ile başlamadığı anlaşılıyor. Merhum Ecevit ile aralarında zaten gerginlik var. Ekonomideki baş aşağı gidiş de başlamış vaziyette. Anayasa fırlatma olmasa da, kriz çıkacaktı. Aradan 16 sene geçmiş ve ülkenin gündemini değiştiren bir konuda, olayın bir numaralı tanığından, yeni bir şey öğreniyorsunuz. O gece ben kendisine, önemli olaylara tanıklık ettiğini ve hatıralarını yazmasını, bunun gelecek kuşaklar için de faydalı olacağını söyledim. Ama kendisi yazmayı düşünmediğini aktarıp, bu olayı da anlattı.”