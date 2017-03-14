1615’in ruhunu yaşatıyorlar

Çanakkale Savaşı'nı her yaştan insana heyecan duydurarak öğretmek üzere hazırlanan "Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi" bu yıl Uğur Koleji öğrencileri ile buluşuyor.

Sergide, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek malzemeler, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale'yi yansıtan yapılarla ilgili maketler ve 102 yıl öncesinin fotoğrafları sergileniyor. Ajans 2023 ve Dünya Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından oluşturulan "Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi"nde her öğrenci grubunun, seviyelerine uygun bir dille anlatım gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Çanakkale Savaşı sırasında yurdun nasıl savunulduğunu, savaşın bilinen ve bilinmeyen kahramanlarını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman Türk askerlerinin siperlerde neler yaşadıklarını, kadın kahramanların cephelere nasıl destek olduklarını öğreniyorlar.