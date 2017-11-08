17.000 kişi 'kaçak' ya da 'sahte' kartla umreye gitmiş

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 2017’de 325.000 kişi umreye gitti. S.Arabistan ise Türkiye’den gelenleri 342.000 açıkladı. Buna göre 17.000 kişi kaçak ya da sahte 'Diyanet Umre Kartı' ile umreye gitti

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2017 yılı umre döneminde 325.000 kişi 'Diyanet Umre Kartı' alarak umreye gitti. Suudi Arabistan Haç Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre ise 2017'de Türkiye'den bu ülkeye giden kişi sayısı 342.000 kişi. Bu verilere göre, 17.000 kişi 'Diyanet Umre Kartı' olmadan seyahat etti.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Haç Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Uzuner, 17.000 açıkla Diyanet'in en az 3 milyon lira gelirden olduğunu, 170.000 lira da vergi kaçağı oluştuğunu söyledi. Uzuner, sahte karta sahip olanların kaza, hastalık ve vefat durumunda vatandaşların sigortaları yapılmadığı için mağdur olacaklarını kaydetti.