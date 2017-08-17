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17 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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BİR DE BUNLAR VAR
17 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Katar ile ortak deniz tatbikatı sona erdi
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 07 2017
Askerden nefes kesen tatbikat
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