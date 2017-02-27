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17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı
17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı
Adana'da çocuğu Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi, serumun çıkarılmasına kızıp 17 aylık bebeğiyle birlikte 8 katlı hastanenin 7. katındaki balkonuna çıkarak intihar etmek istedi.
27 Şubat 2017 Pazartesi 14:06
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.