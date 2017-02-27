17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı

17 aylık bebeğine verilen serumun kesilmesine kızan baba hastaneyi birbirine kattı. Çocuğuyla birlikte intihar etmek isteyen babayı, polis ve itfaiye ekipleri güçlükle ikna etti.

Olay, Sarıçam ilçesinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde inşatta kalıp ustası olarak çalışan Ali Ölmez'in 17 aylık bebeği Halit, sürekli rahatsızlanınca önce Şanlıurfa'daki hastanelere götürdü. Buradaki hastaneler, çocuğa bir teşhis koyamayınca 7 ay önce Balcalı Hastanesi'ne sevk işlemi yaptı. Bebek, Süt Çocuğu bölümüne yatışı yapılarak kontrole başlandı. Yapılan tetkiklerden sonra çocuğun kafasında su toplandığı bunda dolayı rahatsızlandığı belirlendi. Tedavi için aile sık sık Şanlıurfa'dan Balcalı Hastanesi'ne gelip gitmeye başladı.

ÖNCE ÇOCUĞU VERDİ SONRA KENDİ VAZGEÇTİ

Bir süre önce de çocuğun kafasına şant takılması için hastaneye yatışı yapıldı. Ancak aradan belirli bir zaman geçmesine rağmen çocuk enfeksiyon olduğu için ameliyata alınamadı. Bugün sabah, görevli hemşire çocuk için seruma gerek kalmadığı gerekçesiyle çıkardı. Baba Ölmez ise hemşirelere serumun neden çıkartıldığını sorup "Şanlıurfa'da hastanede yatarken serumu hiç çıkarmıyorlardı neden çıkartıyorsunuz, neden oğlumu ameliyat etmiyorsunuz" diye tepki gösterip sinirlenerek 8 katlı hastanenin 7. katındaki balkonuna çıktı. Çocuğunu da kucağına alan baba, buradan hem kendini hem de çocuğunu atmak istedi. Hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Bu arada doktor, hemşire ve polislerde şahsı ikna etmek için seferber oldu. Saat 08.20 gibi balkona çıkan şahıs, çocuğunu da aşağı sarkıtıp atmakla tehdit etti. Yaklaşık 45 dakika çocuğu ile balkon kenarında durup yürekleri ağızlara getiren baba, sonunda ikna olup çocuğu hemşirelere verdi. Ancak kendisi intihar girişiminde bir süre daha ısrar etti.